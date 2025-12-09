ТИЭФ'25
В Ozon высказались о скандале с продажей алкогольных конфет школьникам

Ozon: продажа алкогольных конфет будет ограничена для несовершеннолетних

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ozon ограничит продажу кондитерских изделий, содержащих алкоголь, для несовершеннолетних, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. В компании добавили, что такое решение принято в рамках дополнительной проверки и направлено на обеспечение безопасности детей.

По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит, их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее, безопасность детей — наш приоритет, поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких изделий для несовершеннолетних — эти товары на Ozon будут недоступны для пользователей младше 18 лет. Мы строго следим за всеми нормативными требованиями и ограничениями, оперативно вносим необходимые изменения в ассортимент, — сообщил представитель Ozon.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Генпрокуратура должна проверить маркетплейсы из-за продажи алкогольных конфет детям. По его словам, такая продукция должна реализовываться строго в рамках законодательства. Он подчеркнул, что для наведения порядка необходимы жесткие проверки и применение штрафных санкций к нарушителям.

