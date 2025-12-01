Представители Ozon отреагировали на скандал в Сети с чаевыми В Ozon опровергли принудительное списание чаевых с клиентов в пунктах выдачи

Маркетплейс Ozon не списывает чаевые для сотрудников пунктов выдачи заказов принудительно, сообщает пресс-служба компании. Однако там добавили, что действительно для удобства клиента после первой выплаты вознаграждения система запомнит предыдущую сумму и банковские данные.

В интернете пишут, что мы принудительно списываем чаевые для сотрудников ПВЗ — это не так. Мы не будем намеренно списывать чаевые, если клиент не хочет их оставлять. При оформлении заказа по умолчанию будет стоять отметка в графе с суммой, которую клиент указал ранее. Если покупатель не захочет оставлять чаевые, он может выбрать графу «Без чаевых», — объяснили представители маркетплейса.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Ozon не будет взимать комиссию с чаевых, которые покупатели оставляют сотрудникам пунктов выдачи заказов. Представитель компании заверил, что Ozon поддерживает создание более привлекательных условий работы. При этом он уточнил, что комиссия в размере 5% все же может взиматься. Однако это будет происходить только в случае трансакции средств через сторонний банк.