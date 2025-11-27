Ozon поставил точку в вопросе сбора комиссии с чаевых сотрудников Компания Ozon не будет снимать проценты с чаевых для сотрудников ПВЗ в России

Маркетплейс Ozon не будет взимать комиссию с чаевых, которые покупатели оставляют сотрудникам пунктов выдачи заказов, заявил в беседе с ЕАН представитель компании. По его словам, Ozon не получает заработка с чаевых, наоборот, он поддерживает создание более привлекательных условий работы.

Ozon не зарабатывает с чаевых. <...> Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов, — подчеркнул собеседник издания.

При этом он уточнил, что комиссия в размере 5% все же может взиматься. Но это будет происходить только в случае трансакции средств в сторонний банк, то есть если сотрудник будет выводить деньги из Ozon Банка, резюмировал представитель маркетплейса.

Ранее стало известно, что Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников ПВЗ — теперь клиенты могут поблагодарить работников не только словами, но и вознаграждением от 10 до 300 рублей в приложении. Сумма будет перечислена на личный счет сотрудника. Получать чаевые смогут те, кто зарегистрирован в Ozon Банке и в «Турбо ПВЗ» ― личном кабинете для владельцев и сотрудников пунктов.