День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 08:30

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой. Если вы в поисках того самого эффектного, слоёного салата, который украсит праздничный стол и соберёт восторженные отзывы — это он! Он выглядит как снежный сугроб, а тает во рту мгновенно. Обещаю, вы приготовите его и на следующий Новый год!

Для создания этой «снежной мили» подготовьте: 3-4 крупных мясистых помидора, упаковку крабовых палочек (240-300 г), 150-200 г копчёного колбасного сыра (выбирайте без заменителей молочного жира, он вкуснее), 4-5 варёных яиц, майонез для пропитки, а также соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Секрет в чёткой последовательности и подготовке. Помидоры режем мелким кубиком и обязательно даём стечь лишнему соку на дуршлаге или сите — так салат не «поплывёт». Крабовые палочки мелко нарезаем или разбираем на тонкие волокна. Яйца и сыр натираем на средней тёрке. Теперь собираем слои на широком плоском блюде, слегка промазывая каждый майонезом: Первым идёт слой подготовленных помидоров. Вторым — половина нарезанных крабовых палочек. Третьим — весь натёртый копчёный сыр. Четвёртым — яйца, которые стоит присолить и поперчить по вкусу прямо в слое. Завершаем всё оставшимися крабовыми палочками, создавая «пушистую» верхушку.

Ранее мы делились рецептом оливье с копченой грудкой на Новый год. Вы не поверите, но он вкуснее классического.

Проверено редакцией
Читайте также
Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году
Общество
Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году
Салат «Лесок»: эта елочка с маринованными грибами отлично впишется на новогодний стол с оливье и шубой
Общество
Салат «Лесок»: эта елочка с маринованными грибами отлично впишется на новогодний стол с оливье и шубой
Оливье с копченой грудкой на Новый год: вы не поверите, но он вкуснее классического
Общество
Оливье с копченой грудкой на Новый год: вы не поверите, но он вкуснее классического
Закусочные конфеты из крабовых палочек на новогодний стол: у гостей к ним рука так и тянется
Общество
Закусочные конфеты из крабовых палочек на новогодний стол: у гостей к ним рука так и тянется
Если роллы, то только такие — готовлю суши-шарики, и праздник можно считать удавшимся
Общество
Если роллы, то только такие — готовлю суши-шарики, и праздник можно считать удавшимся
салаты
крабовые палочки
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы рассмотрит крупнейшее дело о взятках в МВД
Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит
Посещение Путиным военного штаба 30 ноября попало в кадр
На Украине озвучили правду о должности главы президента офиса Зеленского
«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания
«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей
Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране
Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине
Европа закачала рекордные объемы газа перед зимой
«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы
Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ
Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес
Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону
ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря
Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку
Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России
ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 декабря: инфографика
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.