4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой. Если вы в поисках того самого эффектного, слоёного салата, который украсит праздничный стол и соберёт восторженные отзывы — это он! Он выглядит как снежный сугроб, а тает во рту мгновенно. Обещаю, вы приготовите его и на следующий Новый год!

Для создания этой «снежной мили» подготовьте: 3-4 крупных мясистых помидора, упаковку крабовых палочек (240-300 г), 150-200 г копчёного колбасного сыра (выбирайте без заменителей молочного жира, он вкуснее), 4-5 варёных яиц, майонез для пропитки, а также соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Секрет в чёткой последовательности и подготовке. Помидоры режем мелким кубиком и обязательно даём стечь лишнему соку на дуршлаге или сите — так салат не «поплывёт». Крабовые палочки мелко нарезаем или разбираем на тонкие волокна. Яйца и сыр натираем на средней тёрке. Теперь собираем слои на широком плоском блюде, слегка промазывая каждый майонезом: Первым идёт слой подготовленных помидоров. Вторым — половина нарезанных крабовых палочек. Третьим — весь натёртый копчёный сыр. Четвёртым — яйца, которые стоит присолить и поперчить по вкусу прямо в слое. Завершаем всё оставшимися крабовыми палочками, создавая «пушистую» верхушку.

