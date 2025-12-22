Праздничный рецепт для занятых: слоеный салат без кучи продуктов — нужны курица, грибы, сыр и яйца

Праздничный рецепт для занятых: слоеный салат без кучи продуктов — нужны курица, грибы, сыр и яйца

Этот праздничный рецепт слоеного салата без кучи продуктов отлично подойдет для занятых хозяек и тех, кто устал от сложных блюд. Для его приготовления нужны курица, грибы, сыр, яйца и капелька майонеза.

Вкус получается потрясающе насыщенным и гармоничным: нежная курица, ароматные грибы, сливочные яйца и солоноватый сыр создают идеальный вкусовой дуэт, который повторяется в каждом кусочке. Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужен длинный список продуктов.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 4 яйца, 200 г твердого сыра, майонез. Собирайте салат, промазывая каждый слой майонезом: выложите половину отварной мелко нарезанной курицы, затем половину обжаренных грибов, половину тертых яиц и половину тертого сыра. После этого повторите последовательность еще раз: оставшаяся курица, грибы, яйца и сыр. Верхний слой из сыра можно красиво разровнять. Дайте салату настояться в холодильнике 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить «Мимозу» со сливочным сыром: салат будет наинежнейшим.