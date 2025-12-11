Готовлю «Мимозу» только со сливочным сыром: с этим рецептом салат будет наинежнейший

Всегда готовлю «Мимозу» только со сливочным сыром. С этим рецептом салат будет наинежнейший. Творожный сыр смягчает майонез, делая заправку невесомой, а знакомые слои рыбы и овощей приобретают новое, изысканное звучание.

Вам понадобится: 1 банка сайры или горбуши в масле, 3 картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 1 луковица, 150 г мягкого творожного сыра, 3 ст. л. майонеза, соль, перец. Картофель, морковь и яйца отварите, охладите. Отделите желтки от белков. Для соуса смешайте творожный сыр с майонезом до однородности, посолите и поперчите. Собирайте салат слоями в форме кольца или на блюде: тертый картофель, смазанный соусом, размятая вилкой рыба, мелко нарезанный и ошпаренный лук, тертая морковь с соусом, тертые белки с соусом. Верхним слоем выложите тертые желтки, можно украсить веточкой укропа. Дайте салату пропитаться 4 часа в холодильнике.

