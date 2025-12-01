День матери
01 декабря 2025 в 18:28

Салат, который удобно накладывать: эти «Снежные сугробы» гости быстро растащат по тарелкам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте к празднику невероятно вкусный и оригинальный салат «Снежные сугробы», который удивляет своим внешним видом, а еще его удобно накладывать. Эту вкуснятину гости быстро растащат по тарелкам.

Вкус этого салата — это потрясающее сочетание копченой курицы, ароматных грибов и пикантных соленых огурцов, где сырно-яичная шубка добавляет приятную свежесть и завершенность композиции.

Для блюда вам понадобится: 300 г копченой курицы, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 соленых огурца, 150 г твердого сыра, 3 вареных яйца, майонез. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, затем полностью остудите. Копченую курицу и соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте грибы с луком, курицу, огурцы и заправьте майонезом. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики. Для «снега» натрите на мелкой терке сыр и яйца и смешайте их. Обваляйте каждый шарик в сырно-яичной смеси и выложите на тарелку горкой, формируя композицию в виде сугробов.

Ранее стало известно, как приготовить салат с маринованными грибами «Мужские слезы»: отлично впишется в новогодний стол.

Проверено редакцией
