Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 20:28

Обожаю «Мужские слезы»: салат с маринованными грибами — отлично впишется в новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обожаю «Мужские слезы»! Этот салат — потрясающая комбинация слоев, где каждый ингредиент играет свою особую роль, создавая насыщенный и запоминающийся вкус.

Для салата понадобятся: 300 г отварной курицы, маринованный лук 200 г маринованных грибов, 3 вареных яйца, 150 г моркови по-корейски, 150 г тертого сыра. Для начала замаринуйте лук: 1 крупную луковицу нарежьте полукольцами, залейте кипятком на 2 минуты, слейте воду и добавьте 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Выкладывайте слои в следующей последовательности: курица, маринованный лук, грибы, яйца, морковь по-корейски, сыр. Каждый слой, кроме сыра, смазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус этого салата — это идеальный баланс: нежная курица, пикантный маринованный лук, ароматные грибы, сливочные яйца, острая морковь и нежный сыр создают настоящую симфонию вкусов. Название салата полностью оправдывается — настолько он вкусный, что вызывает слезы восторга! Это блюдо отлично впишется в новогодний стол.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Лебединый пух» из простых ингредиентов: украсит ужин и праздничный стол.

Проверено редакцией
Читайте также
Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка
Общество
Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка
Купила салат в «Ленте» — повторила дома, просто восторг! «Афоня» с курицей и корейской морковкой
Общество
Купила салат в «Ленте» — повторила дома, просто восторг! «Афоня» с курицей и корейской морковкой
Салаты больше не нарезаю, готовлю закусочный рулет. Под вино и шампанское — идеальный вариант на праздничный стол
Общество
Салаты больше не нарезаю, готовлю закусочный рулет. Под вино и шампанское — идеальный вариант на праздничный стол
Горячее без майонеза: универсальный рецепт для Нового года — готовьте с курицей или свининой
Общество
Горячее без майонеза: универсальный рецепт для Нового года — готовьте с курицей или свининой
Салат «Генеральский»: по-богатому праздничный, несмотря на простые ингредиенты
Общество
Салат «Генеральский»: по-богатому праздничный, несмотря на простые ингредиенты
рецепты
салаты
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Столичный аэропорт перестал принимать рейсы
Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе
Уход тренера Гру обернулся фиаско на льду для«Трактора»
Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.
В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе
Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию
Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич
В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше
«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки
Бывшего главу «Сколково» взяли под стражу
В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale
Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев
Суд запретил готовить шеф-повару после отравления будущих юристов
Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии
Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше
Питон весом с человека обрушил потолок в доме
Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.