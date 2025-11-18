Обожаю «Мужские слезы»: салат с маринованными грибами — отлично впишется в новогодний стол

Обожаю «Мужские слезы»! Этот салат — потрясающая комбинация слоев, где каждый ингредиент играет свою особую роль, создавая насыщенный и запоминающийся вкус.

Для салата понадобятся: 300 г отварной курицы, маринованный лук 200 г маринованных грибов, 3 вареных яйца, 150 г моркови по-корейски, 150 г тертого сыра. Для начала замаринуйте лук: 1 крупную луковицу нарежьте полукольцами, залейте кипятком на 2 минуты, слейте воду и добавьте 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Выкладывайте слои в следующей последовательности: курица, маринованный лук, грибы, яйца, морковь по-корейски, сыр. Каждый слой, кроме сыра, смазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус этого салата — это идеальный баланс: нежная курица, пикантный маринованный лук, ароматные грибы, сливочные яйца, острая морковь и нежный сыр создают настоящую симфонию вкусов. Название салата полностью оправдывается — настолько он вкусный, что вызывает слезы восторга! Это блюдо отлично впишется в новогодний стол.

