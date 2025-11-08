Салат «Лебединый пух» из простых ингредиентов: украсит ужин и праздничный стол

Салат «Лебединый пух» полностью оправдывает свое название — его нежная, воздушная текстура и мягкий сливочный вкус дарят легкость. Он готовится из простых ингредиентов и украсит как обычный ужин, так и праздничный стол.

Для приготовления понадобятся: 3 отварные картофелины, 300 г отварного куриного филе, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 2 свежих помидора, 200 г пекинской капусты и майонез для пропитки. Картофель и яйца натрите на терке, курицу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите, помидоры очистите от кожицы и мелко нарежьте, капусту нашинкуйте. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, курица, яйца, помидоры (без сока), капуста, сыр. Каждый слой, кроме сырного, слегка смазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус получается удивительно легким и сбалансированным: нежная курица и картофель сочетаются со свежестью помидоров и капусты, а яйца и сыр создают сливочную основу. Этот салат не перегружает вкусовые рецепторы, но при этом остается сытным и праздничным.

