01 декабря 2025 в 21:00

Оливье с копченой грудкой на Новый год: вы не поверите, но он вкуснее классического

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Оливье с копченой грудкой на Новый год: вы не поверите, но он вкуснее классического. Если вы хотите сделать классику легче и ароматнее, замените обычное мясо на копченую куриную грудку, а тяжелый майонез — на легкий. Получится знакомый, но освеженный вариант салата, который понравится и тем, кто любит классику, и тем, кто ищет что-то полегче.

Для приготовления возьмите 300–350 г копченой куриной грудки, 3 средних картофелины, 1 крупную или 2 маленькие морковки, 4 яйца, 3–4 соленых или маринованных огурца, 1 банку зеленого горошка (около 250 г), небольшой пучок зеленого лука, немного укропа, 3–4 столовые ложки легкого майонеза, соль и перец по вкусу. Картофель и морковь отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте ровными кубиками. Копченую куриную грудку нарежьте такими же кубиками — именно она даст салату приятный дымный аромат. Огурцы нарежьте кубиком и слегка отожмите, чтобы салат не получился водянистым, затем добавьте мелко нарубленный зеленый лук и немного укропа. Яйца отварите, очистите, нарежьте кубиками и соедините со всеми подготовленными ингредиентами вместе с горошком.

Добавьте легкий майонез (при желании можно смешать его с 1 чайной ложкой горчицы для пикантности), посолите и поперчите по вкусу, затем аккуратно перемешайте, стараясь не ломать структуру.

Ранее мы делились рецептом на случай, если не лезут майонезные салаты. Готовим 2 января свеженький салат из овощей и говядины. Необычная шипящая заправка.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
