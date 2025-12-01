Не лезут майонезные салаты? Готовим 2 января свеженький салат из овощей и говядины. Необычная шипящая заправка. Если салаты под густым слоем майонеза уже навевают тоску, приготовьте этот взрывной и яркий вариант. Здесь нет и намека на привычную тяжесть — только сочная свежесть овощей, насыщенный вкус говядины и дерзкая, пряно-острая заправка на основе соевого соуса.

Для него нам понадобится: 400 граммов отварной или запеченной говядины, 1 банка консервированного зеленого горошка, 4 спелых помидора, 3 свежих огурца, 2 болгарских перца (разных цветов для красоты), большой пучок кинзы, 3 зубчика чеснока. Для заправки подготовьте: сушеный красный перец (чили), чайную ложку сушеной паприки, щепотку сушеного кориандра, 4 столовые ложки соевого соуса и 2–3 столовые ложки рафинированного растительного масла.

Остывшую говядину и все свежие овощи — помидоры (предварительно очистив от сочной сердцевины), огурцы, перец — нарезаем длинной изящной соломкой. В просторной миске соединяем мясную соломку, овощи, горошек и мелко нарубленную кинзу с чесноком. Теперь главный акцент: щедро присыпаем салат сушеным красным перцем, паприкой и кориандром. В соевый соус можно добавить пару ложек лимонного сока для свежести. Отдельно в ковшике или на сковороде почти до дыма раскаляем растительное масло и с шипением выливаем его на приправы в салате — это раскроет весь их аромат. Сразу же добавляем соевый соус и очень аккуратно всё перемешиваем.

