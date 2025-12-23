Новый год-2026
23 декабря 2025 в 08:30

Картофель по-польски: простое горячее блюдо на праздничный стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если ищете вкусный и эффектный рецепт из картофеля, который покорит всех на празднике, то картофель по-польски — идеальный выбор. Он отваривается до полуготовности, а потом запекается до хрустящей золотистой корочки снаружи и нежной мякоти внутри. Чеснок с паприкой и специями дают пикантный аромат, от которого слюнки текут. Готовится всего 40 минут, порций на 4 — просто и сочно!

Ингредиенты (4 порции): картофель — 1 кг, растительное масло — 4 ст. л., паприка — 1 ч. л., специи (итальянские травы или для картофеля) — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, соль по вкусу.

Отварите картофель в мундире 10–12 минут до полуготовности, слейте воду, остудите и очистите. Нарежьте крупные клубни пополам, а потом вдоль на 4 дольки — чтобы получились ровные лодочки. В миске смешайте дольки с солью, паприкой, специями и раздавленным чесноком, тщательно обваляйте, затем полейте маслом. Выложите в один слой на смазанный противень и запекайте при 180 °C 20–25 минут, 1-2 раза аккуратно перемешав для равномерной корочки. Подавайте горячим с соусом или мясом — хруст и аромат завораживают! На Новый год или ужин — беспроигрышный хит.

Ранее мы делились рецептом на новогодний стол за 15 минут. Фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно.

