Яблоки с клюквой и медом: теплый десерт на Крещенский сочельник

Представьте себе зимний вечер, наполненный ожиданием праздника. Этот десерт — его вкусное воплощение. Из крупных, твердых яблок сорта «Гренни Смит» аккуратно извлеките сердцевину, создав уютное гнездышко для начинки. Секрет глубины вкуса — в смеси лесного грецкого ореха, слегка обжаренного на сухой сковороде до легкого аромата, и горсти клюквы. Последняя дарит необходимую яркую кислинку.

Яблоки наполняются этой ароматной смесью, а затем каждый плод увенчивается звездочкой бадьяна — маленькой съедобной звездой, символизирующей Вифлеемскую. Пряный мед, слегка растопленный и смешанный с щепоткой кардамона, льется поверх для карамелизации. В форму для запекания непременно наливается немного воды — она превратится в пар, делая яблоки нежными, а на дне останется янтарный сироп.

Запекайте до мягкости, когда кожица начнет морщиться, а из духовки пойдет запах специй, меда и печеных фруктов. Подавайте теплыми, полив образовавшимся сиропом и украсив веточкой мяты.

