Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне

Основой блюда служит 200 граммов пшеничной крупы, которую тщательно промывают и варят в 500 миллилитрах воды до состояния нежной кремовой каши. Вам также понадобится 150 граммов соленых груздей или рыжиков, чайная ложка ароматного трюфельного масла и немного свежей зелени для украшения. Грибы предварительно вымачивают, если это необходимо, затем нарезают соломкой и слегка подсушивают на сухой сковороде. В готовую горячую кашу добавляют трюфельное масло, насыщая ее земляным ароматом. Большую часть грибов аккуратно вмешивают в кашу. Блюдо подают теплым, выложив горкой на тарелку, с оставшимися грибами сверху и сбрызнув еще каплей трюфельного масла.

Ранее мы писали про быстрый салат с копченой курицей: получится у всех!