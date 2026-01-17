Аналитик назвала неочевидные надбавки к пенсии в России

Большинство социальных выплат российские пенсионеры получают автоматически, без подачи дополнительных заявлений, однако некоторые виды финансовой поддержки требуют личного обращения, заявила старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Елена Цацура. В беседе с агентством ПРАЙМ аналитик перечислила пять подобных надбавок к пенсии.

Сведения о наградах и почетных званиях пенсионер должен предоставить самостоятельно, поскольку социальные органы не запрашивают эту информацию по собственной инициативе, — отметила Цацура.

По ее словам, для оформления надбавок за стаж, доплат за иждивенцев, а также дополнительного ежемесячного обеспечения (ДМО) за особые заслуги необходимо самостоятельно обратиться в соответствующие органы и предоставить подтверждающие документы. Кроме того, пенсионеры могут претендовать на налоговые вычеты, для чего нужно подать документы в ФНС — онлайн через сайт или при личном визите. Также важно самостоятельно отслеживать региональные выплаты на сайтах местных администраций или региональных порталах.

