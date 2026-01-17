Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 12:55

Аналитик назвала неочевидные надбавки к пенсии в России

Аналитик Цацура перечислила надбавки к пенсии, требующие личного обращения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большинство социальных выплат российские пенсионеры получают автоматически, без подачи дополнительных заявлений, однако некоторые виды финансовой поддержки требуют личного обращения, заявила старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Елена Цацура. В беседе с агентством ПРАЙМ аналитик перечислила пять подобных надбавок к пенсии.

Сведения о наградах и почетных званиях пенсионер должен предоставить самостоятельно, поскольку социальные органы не запрашивают эту информацию по собственной инициативе, — отметила Цацура.

По ее словам, для оформления надбавок за стаж, доплат за иждивенцев, а также дополнительного ежемесячного обеспечения (ДМО) за особые заслуги необходимо самостоятельно обратиться в соответствующие органы и предоставить подтверждающие документы. Кроме того, пенсионеры могут претендовать на налоговые вычеты, для чего нужно подать документы в ФНС — онлайн через сайт или при личном визите. Также важно самостоятельно отслеживать региональные выплаты на сайтах местных администраций или региональных порталах.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщал, что в России с марта пени за просрочку оплаты ЖКХ будут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Он напомнил, что с 1 марта крайний срок оплаты будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, чтобы россияне могли погасить долги после получения зарплаты.

Россия
эксперты
пенсии
надбавки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Водителю Porsche предъявили обвинение после задержания со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.