Картошка в беконе под соусом: м-м-м, пальчики оближешь! Семья подсела на эту вкусняшку и рецепт без хлопот

Картошка в беконе под сырным соусом это что-то невероятное! Картофель сначала отвариваю, а уже потом заворачиваю в бекон — так он получается мягким внутри и с румяной корочкой снаружи. Минимум усилий и отличный результат как для ужина, так и для гостей.

Ингредиенты: картофель — 6 шт. (примерно 700–800 г), бекон — 6 полосок (150–180 г), твёрдый сыр — 120–150 г. Соус: сметана — 150 г, майонез — 150 г, чеснок — 2 зубчика, зелень — 20 г, соль и специи — по вкусу.

Приготовление: картофель отвариваем в подсоленной воде до полуготовности, сливаем воду и даём немного остыть. Каждую картофелину оборачиваем полоской бекона, выкладываем в форму для запекания, сверху посыпаем тёртым сыром. Запекаем картофель в беконе под сыром в духовке 20 минут при температуре 160–180 °C. Для соуса смешиваем сметану и майонез в одинаковых пропорциях, добавляем измельчённую зелень, чеснок и специи по вкусу. Подаём картофель горячим с соусом.

