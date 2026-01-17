Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва Суд предъявил обвинение в превышении полномочий преподавателю центра МВД в Коми

Преподавателю центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми Владимиру Опарину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, передает ТАСС. Это связано со взрывом и пожаром, произошедшими 15 января в учебном центре, в результате которых пострадали 20 человек.

Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), — огласил судья Сыктывкарского городского суда Максим Моисеев.

Представитель прокуратуры региона объяснил агентству, что уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность», второе уголовное дело — непосредственно в отношении преподавателя центра. Данные дела соединены в одно производство.

Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд отказал следствию в заключении под стражу Опарина. Подозреваемого отправили на домашний арест. По ходатайству следователей и адвоката заседание прошло в закрытом от журналистов режиме. Участники суда отказались от комментариев.