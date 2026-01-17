Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 12:27

Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва

Суд предъявил обвинение в превышении полномочий преподавателю центра МВД в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Преподавателю центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми Владимиру Опарину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, передает ТАСС. Это связано со взрывом и пожаром, произошедшими 15 января в учебном центре, в результате которых пострадали 20 человек.

Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), — огласил судья Сыктывкарского городского суда Максим Моисеев.

Представитель прокуратуры региона объяснил агентству, что уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность», второе уголовное дело — непосредственно в отношении преподавателя центра. Данные дела соединены в одно производство.

Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд отказал следствию в заключении под стражу Опарина. Подозреваемого отправили на домашний арест. По ходатайству следователей и адвоката заседание прошло в закрытом от журналистов режиме. Участники суда отказались от комментариев.

центры
преподаватели
МВД
Коми
взрывы
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как склеить стекло: возвращаем к жизни хрупкие предметы без следов поломки
Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы
«Не успел»: Эрнст произнес душещипательную речь на прощании с Золотовицким
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО
Раскрыта причина сильного снегопада в Москве
Шац раскрыл, какие эмигранты стали массово возвращаться в Россию
Золотовицкого проводили в последний путь необычайно долгими аплодисментами
Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО
Новый глава офиса Зеленского прибыл в США
Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва
«Игорек, подари мне пузырек»: Ургант тепло попрощался с Золотовицким
Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске
В России усилят контроль за зарплатами иностранцев
Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов
Астроном раскрыл природу сгоревшего над Камчаткой неопознанного объекта
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
ВС России ударили по используемым ВСУ объектам энергетики
Российская армия освободила населенные пункты сразу на двух направлениях
Автопроизводители забили тревогу из-за одной угрозы со стороны AI-индустрии
Дальше
Самое популярное
Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой
Семья и жизнь

Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы
Семья и жизнь

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Семья и жизнь

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.