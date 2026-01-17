Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 января 2026 года, где от ВСУ осталась почти сотня трупов, что происходит в Купянске, как на убой кидают даже спецов из ГУР?

Наступление ВС России на Харьков 17 января, мясо в Купянске

ВС РФ продвигаются в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска при поддержке авиации и ТОС «Солнцепек», есть тактические успехи на Хатненском участке, ВСУ перебрасывают резервы, в том числе спецподразделения ГУР, для проведения контратак, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Бесстрашные“ продвинулись на 600 м на четырех участках. Огнем „Солнцепеков“ уничтожены позиции 72-й мехбригады ВСУ. В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОС, вынуждая ВСУ отходить с занимаемых позиций. Наши штурмовики заняли один вражеский опорник, продвинувшись на 650 м. В Волчанских Хуторах „Воины Севера“ заняли и зачистили одно промышленное здание. Продвижение составило до 250 м», — уточнил источник.

На участке Меловое — Хатнее ударами авиации уничтожены позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районах Григоровки и Балки; ВС РФ продвинулись на шести участках в лесопосадках на 600 м; на Липцевском участке фронта — без существенных изменений, артиллерия и расчеты FPV наносили удары по автотранспорту и инженерной технике ВСУ в районе Липцев, утверждает канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более восьми с половиной десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, три пункта управления БПЛА и склад матсредств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются боевые действия в рамках стабилизации ситуации. ВС РФ продвигаются в районе Двуречной и в районе Красного Первого. На Волчанском направлении войска РФ наступают в районе Вильчи. Идут бои в районе Старицы и Графского. На Великобурлукском направлении ВС РФ занимают лесной массив южнее Амбарного», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении — позиционные бои в черте города; южнее разворачиваются боестолкновения по линии Подолы — Куриловка — Ковшаровка; ВС РФ уничтожили понтонную переправу южнее Купянска-Узлового в районе Осиново во время ротации украинских войск.

«На Харьковском участке до половины Волчанских Хуторов находится под контролем ВС РФ. Идут бои в районе Старицы и Графского. Отмечают повышение активности с российской стороны в районе Липцев», — добавил Царев.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что под Купянском наблюдается сложная обстановка. Российские войска, закрепившись на основных высотах, удерживают восточную часть Купянска — Заосколье — и бьют по украинским подразделениям на западном берегу реки Оскол, где ВСУ пытаются пробиваться в городские кварталы, утверждает источник.

Сохраняется российский контроль над участками от кладбища на северной окраине Купянска до хлебозавода на западной окраине, от перекрестка Железнодорожной и Украинской до стадиона «Спартак», добавил эксперт. ВС РФ штурмуют со стороны комбикормового завода в направлении Подолов — ВСУ вынуждены оттягивать резервы в центральную часть Купянска-Узлового и потеряли контроль над стыком железнодорожных веток, заявил Алехин.

«Там никто не выживет», «Купянская мясорубка сотнями перемалывает бойцов», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

