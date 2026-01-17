Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 12:44

Шац раскрыл, какие эмигранты стали массово возвращаться в Россию

Комик Шац: большинство сомневавшихся в переезде эмигрантов вернулись в Россию

Михаил Шац Михаил Шац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бежавший из России в Израиль, заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. В эфире YouTube-канала «Георгий за кадром» он отметил, что относится к таким людям с пониманием.

По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Он добавил, что абсолютному большинству русских эмигрантов тяжело жить за рубежом.

Шац уехал из России вскоре после начала специальной военной операции. Он попал в реестр иностранных агентов из-за распространения сообщений и материалов в запрещенных в РФ зарубежных соцсетях и на интернет-платформах, а также в российских соцсетях. В настоящее время он проживает в Израиле. Летом прошлого года комик прятался от иранских обстрелов в здании российского консульства.

Шац также заявлял, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией, сравнив первый с загробным миром. Он признался, что все больше и больше привыкает к своей жизни за границей.

