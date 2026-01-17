Золотовицкого проводили в последний путь необычайно долгими аплодисментами

Церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким завершилась в МХТ имени Чехова, передает корреспондент NEWS.ru. В последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами — они не смолкали 15 минут. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Участие в прощании приняли его родные и близкие, а также друзья — Константин Хабенский, Иван Ургант, Владислав Ветров, Евгений Гришковец и другие. Они возложили цветы к гробу с покойным.

Золотовицкого не стало 14 января в возрасте 64 лет. В окружении рассказали, что он ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

По словам Александра Золотовицкого, последними словами его отца перед смертью стали «во» и поднятый вверх большой палец. Он вспомнил, что это было перед тем, как актера должны были увезти в реанимацию.

Тележурналист Вадим Верник заявил, что покойный ректор Школы-студии МХАТ был бойцом по натуре и не хотел, чтобы окружающие видели его слабости. По его словам, Золотовицкий помогал огромному количеству людей, но «себя спасти не смог». Также он назвал заслуженного артиста России великодушным и светлым человеком.