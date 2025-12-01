День матери
01 декабря 2025 в 12:28

Салат на Новый год «Три мушкетера»: простые продукты, вкусное сочетание и праздничное оформление. В восторге и мужчины, и женщины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат на Новый год «Три мушкетера»: простые продукты, вкусное сочетание и праздничное оформление. Этот салат сразу привлекает внимание на новогоднем столе благодаря ярким слоям и необычному сочетанию ингредиентов. Он сытный, ароматный и готовится без лишней мороки — идеальный вариант для торжественного вечера.

Берем 150 г твердого сыра и натираем на крупной терке. К сыру добавляем 1 небольшой огурец, тоже натертый и тщательно отжатый от лишней жидкости, 2–3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 2 ст. л. майонеза. Все перемешиваем — получается первый слой салата: нежный, с пикантной ноткой чеснока и свежестью огурца.

Второй слой готовим из 200 г отварной куриной грудки, нарезанной или слегка измельченной, смешанной с 100 г копченого колбасного сыра и 2 ст. л. майонеза. Этот слой добавляет салату мясную насыщенность и легкую дымчатую сладость.

Третий слой состоит из 100 г корейской моркови и 2 вареных яиц, натертых на крупной терке. Морковь придает салату яркий цвет и легкую пряную сладость, а яйца делают вкус более мягким и сбалансированным. Слои аккуратно выкладываем в прозрачной салатнице, слегка промазывая майонезом при необходимости, чтобы слои держались.

Ольга Шмырева
