30 ноября 2025 в 12:30

Салат с хрустящим луком, слайсами ветчины и свеклой: неизбитый рецепт на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат с хрустящим луком, слайсами ветчины и свеклой: неизбитый рецепт на Новый год. Для зимних праздников хочется не только вкусного, но и красивого блюда, которое украсит стол и порадует гостей. Этот салат выкладывается слоями, создавая яркий красно-белый контраст и насыщенный вкус: свекла, сыр, курица, ветчина и хрустящий лук в золотистой корочке. Каждый слой промазывается майонезом, что делает салат нежным и сочным, а обжаренный с мукой и специями лук добавляет хруст и аромат.

Берем вареную свеклу — 2–3 шт., тертый сыр — 150 г, отварную курицу — 200 г, ветчину — 150 г тонкими ломтиками, репчатый лук — 2 шт., муку — 2 ст. л., специи по вкусу, растительное масло — для обжарки, майонез — 3–4 ст. л.

Свеклу натираем на крупной терке и выкладываем первым слоем, слегка промазывая майонезом. Следующий слой — тертый сыр, потом вареная курица, затем ветчина тонкими ломтиками. Лук нарезаем четвертькольцами, засыпаем к ним муку и специи, обжариваем на масле до золотистого хруста и выкладываем сверху. Каждый слой слегка промазываем майонезом, чтобы салат был нежным и хорошо держал форму. Подаем сразу или даем настояться в холодильнике — салат станет еще вкуснее и сочнее, идеально подходит для праздничного новогоднего стола.

Ранее мы готовили салат «2 января» — идеально, когда оливье надоел. Простой рецепт с курицей и необычным сочетанием.

