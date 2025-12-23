Новый год-2026
23 декабря 2025 в 08:00

Не оливье и не закуска наспех: салат «Подснежник» без мяса, который выглядит эффектно и съедается до крошки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется поставить на стол что-то легкое, свежее и незаезженное, этот салат всегда выручает. В нем нет ни мяса, ни колбасы, зато вкус получается нежный и сбалансированный. А внешний вид такой, что гости сначала любуются, а потом просят рецепт.

Салат называется «Подснежник» и готовится из самых простых продуктов. Берем 8 яиц, отвариваем вкрутую, остужаем и натираем на крупной терке. Три свежих огурца режем небольшими кубиками или брусочками. Зеленый лук и укроп берем по 50 граммов, мелко нарезаем. Моцареллу (150 граммов) натираем на мелкой терке.

В миске соединяем яйца, огурцы и зелень, добавляем 200 граммов майонеза, немного соли и черного молотого перца по вкусу. Все аккуратно перемешиваем. Выкладываем салат горкой на блюдо и щедро посыпаем тертым сыром. По краю можно добавить укроп — получится эффект сугроба. Для украшения воткните перышки зеленого лука. Дайте салату настояться, и можно подавать — легкий, свежий и очень нарядный.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Проверено редакцией
яйца — 8 штук;
огурец свежий — 3 штук;
лук зеленый — 50 граммов;
укроп — 50 граммов;
сыр моцарелла — 150 граммов;
майонез 200 — граммов;
черный молотый перец — по вкусу.
>
Берем 8 яиц, отвариваем вкрутую, остужаем и натираем на крупной терке.
Три свежих огурца режем небольшими кубиками или брусочками.
Зеленый лук и укроп берем по 50 граммов, мелко нарезаем. Моцареллу — 150 граммов — натираем на мелкой терке.
В миске соединяем яйца, огурцы и зелень, добавляем 200 граммов майонеза, немного соли и черного молотого перца по вкусу.
Все аккуратно перемешиваем. Выкладываем салат горкой на блюдо и щедро посыпаем тертым сыром. По краю можно добавить укроп — получится эффект сугроба. Для украшения воткните перышки зеленого лука.
