Не оливье и не закуска наспех: салат «Подснежник» без мяса, который выглядит эффектно и съедается до крошки

Если хочется поставить на стол что-то легкое, свежее и незаезженное, этот салат всегда выручает. В нем нет ни мяса, ни колбасы, зато вкус получается нежный и сбалансированный. А внешний вид такой, что гости сначала любуются, а потом просят рецепт.

Салат называется «Подснежник» и готовится из самых простых продуктов. Берем 8 яиц, отвариваем вкрутую, остужаем и натираем на крупной терке. Три свежих огурца режем небольшими кубиками или брусочками. Зеленый лук и укроп берем по 50 граммов, мелко нарезаем. Моцареллу (150 граммов) натираем на мелкой терке.

В миске соединяем яйца, огурцы и зелень, добавляем 200 граммов майонеза, немного соли и черного молотого перца по вкусу. Все аккуратно перемешиваем. Выкладываем салат горкой на блюдо и щедро посыпаем тертым сыром. По краю можно добавить укроп — получится эффект сугроба. Для украшения воткните перышки зеленого лука. Дайте салату настояться, и можно подавать — легкий, свежий и очень нарядный.

