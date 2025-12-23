Новый год-2026
Забудьте о горячем шоколаде. Золотое молоко — это гораздо более полезный и согревающий напиток, который сейчас так нужен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда за окном стужа, а душа просит согревающего напитка, не спешите ставить молоко на какао. Золотое молоко — это древний эликсир, который дарит не просто тепло, а глубокое чувство уюта и заботы. Куркума с ее мощными противовоспалительными свойствами, имбирь для бодрости, корица для сладости и кардамон для пряной глубины создают напиток, который лечит, согревает и успокаивает одновременно.

Для основы (пасты) или быстрого способа: в сотейник наливаю молоко (250–300 мл) — коровье, миндальное, кокосовое или овсяное. Добавляю 1 ч. л. молотой куркумы, 1/2 ч. л. молотого имбиря (или кусочек свежего, натертого), щепотку молотой корицы, щепотку кардамона и черного перца (по желанию, для усвоения куркумы).

На среднем огне, постоянно помешивая, довожу смесь почти до кипения, но не кипячу. Убавляю огонь до минимального и томлю 5–7 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Снимаю с огня, процеживаю через ситечко (если использовался свежий имбирь). Добавляю мед, кленовый сироп или другой подсластитель по вкусу (1-2 ч. л.). Для более кремовой текстуры можно добавить 1 ч. л. кокосового масла и взбить блендером до появления пенки. Переливаю в чашку и сразу подаю. По желанию украшаю щепоткой корицы или куркумы.

Совет: можно заранее приготовить густую пасту из куркумы, смешав 1/4 ст. куркумы с 1/2 ч. л. молотого черного перца и 1/2 ст. воды. Варить на медленном огне 5–7 минут до пастообразной консистенции. Хранить в холодильнике и добавлять по 1 ч. л. на чашку теплого молока.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

