Секрет грузинских поваров: курица готовится за 40 минут и тает во рту

Ингредиенты: курица (до 1,5 кг), сливки 20% (500 мл), головка чеснока (60 г), растительное масло (2 ст. л.), укроп (10 г), петрушка (10 г), паприка (1 ч. л.), острый перец (2 г), черный перец и соль по вкусу.

Курицу хорошенько моем и подготавливаем: срезаем кончики крыльев и делаем разрез вдоль грудки. Чтобы птица прожарилась равномерно и покрылась аппетитной корочкой, ее нужно распластать. Сильно надавите руками на тушку, особенно в районе суставов, — она должна стать максимально плоской, полностью соприкасаясь с дном сковороды. После этого щедро натираем курицу солью с двух сторон. Зелень промываем, обсушиваем и очень мелко рубим, а чеснок пропускаем через пресс или толчем в ступке до состояния пасты.

В большой сковороде разогреваем масло и кладем тушку спинкой вниз. Чтобы добиться эффекта пресса, накрываем курицу тарелкой меньшего диаметра, а сверху ставим груз — подойдет обычная банка с водой. На среднем огне жарим птицу около 15 минут до румяности, затем переворачиваем и повторяем процесс с грузом еще четверть часа. Готовую курицу нарезаем порционными кусками, а в сковороду, где она жарилась, отправляем чеснок. Обжариваем его буквально минуту до яркого аромата, не допуская пригорания.

Следом вливаем сливки, убавляем огонь до минимума и аккуратно перемешиваем их с чесночным маслом и куриным жиром. Всыпаем паприку, острый перец по желанию, черный перец и всю измельченную зелень. Помешивая, доводим соус до кипения, пробуем и при необходимости подсаливаем. Возвращаем куски курицы в сковороду кожей вверх, поливаем их ароматным сливочным соусом и томим под крышкой на самом слабом огне еще около 10 минут. Готового цыпленка шкмерули выкладываем на блюдо, щедро поливаем соусом и подаем, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

