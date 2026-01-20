Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу

Знакомая ситуация: открываешь баночку с лавровым листом, а запаха почти нет? Есть простой способ вернуть пряности её волшебный аромат — достаточно отправить её в морозилку. Этот незамысловатый лайфхак позволит надолго сохранить насыщенность эфирных масел и сделает каждое блюдо по‑настоящему душистым. Особенно оценят метод те, кто часто готовит супы, тушёное мясо или маринады.

Чтобы правильно заморозить лавровый лист, сначала промойте свежий пучок и тщательно обсушите полотенцем. Затем разложите листья в один слой на доске или подносе и поместите в морозильную камеру на 1–2 часа. После заморозки переложите их в контейнер или зип‑пакет — так они не слипнутся и будут удобно храниться. Секрет в том, что при обычной сушке часть эфирных масел улетучивается, а заморозка надёжно «запирает» аромат внутри листа. В результате даже спустя месяцы приправа будет радовать насыщенным, свежим запахом, превращая обычные блюда в маленькие кулинарные шедевры.

Ранее сообщалось: если хотите приготовить курицу так, чтобы мясо было невероятно сочным и буквально таяло во рту, цыпленок табака по-грузински — ваш идеальный вариант. Весь секрет в особой подготовке тушки и волшебной пропитке ароматным маслом.