Салат «Зимняя стужа»: всего 3 продукта, пара минут — и на столе шикарное блюдо, самое то к Новому году

Когда времени в обрез, а на столе должно появиться что-то безупречно вкусное и праздничное, этот салат становится настоящим открытием. Его философия в идеально подобранной троице: соленая, ароматная копченая курица, сладкие и сочные кусочки ананаса и нежный, тающий во рту сыр. Майонез лишь слегка связывает этих «трех китов», не перебивая их чистый и контрастный вкус.

Копченое куриное филе (300 г) нарезаю небольшими кубиками или тонкой соломкой. Консервированные ананасы (1 банка, около 500 г) откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп. Если ананасы кольцами, нарезаю их на небольшие кусочки, аналогичные по размеру курице. Твердый сыр (200 г, например, «Российский», «Гауда» или «Маасдам») натираю на крупной терке. В большой салатнице соединяю нарезанную курицу, кусочки ананаса и тертый сыр.

Добавляю майонез (4–5 ст. л. или по вкусу). Аккуратно, но тщательно перемешиваю все ингредиенты, стараясь равномерно распределить заправку, но не превращать сыр в липкую массу. Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы «поженились». Затем подаю, украсив по желанию веточкой свежей петрушки или зеленого лука для цвета.

