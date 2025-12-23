Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 07:44

Салат «Зимняя стужа»: всего 3 продукта, пара минут — и на столе шикарное блюдо, самое то к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда времени в обрез, а на столе должно появиться что-то безупречно вкусное и праздничное, этот салат становится настоящим открытием. Его философия в идеально подобранной троице: соленая, ароматная копченая курица, сладкие и сочные кусочки ананаса и нежный, тающий во рту сыр. Майонез лишь слегка связывает этих «трех китов», не перебивая их чистый и контрастный вкус.

Копченое куриное филе (300 г) нарезаю небольшими кубиками или тонкой соломкой. Консервированные ананасы (1 банка, около 500 г) откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп. Если ананасы кольцами, нарезаю их на небольшие кусочки, аналогичные по размеру курице. Твердый сыр (200 г, например, «Российский», «Гауда» или «Маасдам») натираю на крупной терке. В большой салатнице соединяю нарезанную курицу, кусочки ананаса и тертый сыр.

Добавляю майонез (4–5 ст. л. или по вкусу). Аккуратно, но тщательно перемешиваю все ингредиенты, стараясь равномерно распределить заправку, но не превращать сыр в липкую массу. Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы «поженились». Затем подаю, украсив по желанию веточкой свежей петрушки или зеленого лука для цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Икра по-домашнему без переплат: как из обычного хребта лосося сделать праздничную намазку на хлеб
Общество
Икра по-домашнему без переплат: как из обычного хребта лосося сделать праздничную намазку на хлеб
Драники по-новому: с виду классика, но внутри сюрприз — мой рецепт сытного завтрака без хлопот
Общество
Драники по-новому: с виду классика, но внутри сюрприз — мой рецепт сытного завтрака без хлопот
Эту вкуснятину легко собрать из продуктов, которые закупите к Новому году: салат «Жозефина»
Общество
Эту вкуснятину легко собрать из продуктов, которые закупите к Новому году: салат «Жозефина»
Салат с картошкой и селедкой «По-деревенски»: такая закуска должна быть на каждом столе в Новый год
Общество
Салат с картошкой и селедкой «По-деревенски»: такая закуска должна быть на каждом столе в Новый год
Вместо пюре готовлю на Новый год запеченный в молоке картофель: идеально к мясу, курице и рыбе
Общество
Вместо пюре готовлю на Новый год запеченный в молоке картофель: идеально к мясу, курице и рыбе
еда
салаты
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В городе Тайга без света остались более 10 тыс. потребителей
Появились подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы
«Цифровой ужас»: в Госдуме предложили «жесточайшие ограничения» в соцсетях
В России хотят ввести новую категорию ветеранов труда
Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе
Крах Киева и саботаж «прогресса» по Украине: новости СВО к утру 23 декабря
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 декабря: инфографика
Появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки БПЛА
В зоне СВО подбили летчика — героя Украины
В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года
Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок
ВСУ ночью атаковали восемь районов Ростовской области
Строительный эксперт назвал неочевидную ошибку при выравнивании стен
У экс-генпрокурора Украины изъяли три килограмма золота и часы на €1 млн
Психолог рассказала, что делать с непонравившимся подарком
Цена на золото установила новый исторический рекорд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу во время светового шоу
Юрист ответил, что может грозить сотруднику за отказ идти на корпоратив
Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут
Россиянам рассказали о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.