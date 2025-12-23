Драники по-новому: с виду классика, но внутри сюрприз — мой рецепт сытного завтрака без хлопот

Обычные драники — это вкусно, но драники с сырной начинкой — это восторг! Под золотистой, идеально хрустящей корочкой скрывается тающая тягучая сердцевина из сыра, которая превращает простую картофельную оладью в маленький кулинарный шедевр. Контраст текстур — хрустящей снаружи и нежной внутри — делает каждый укус незабываемым, а сам процесс поедания — увлекательным приключением.

Картофель (5-6 крупных клубней) и луковицу (1 шт.) очищаю и натираю на мелкой терке. Полученную массу перекладываю в сито или на марлю и очень тщательно отжимаю, чтобы удалить максимальное количество крахмального сока. Это важно для хрустящей корочки.

В миску с отжатой картофельно-луковой массой добавляю яйцо (1 шт.), муку (2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю до однородности.

Сыр (150 г, моцарелла, чеддер или другой хороший плавящийся сорт) нарезаю небольшими кубиками размером примерно 1×1 см.

В сковороде разогреваю растительное масло. Мокрой столовой ложкой выкладываю порцию картофельного теста на сковороду, слегка приплюсниваю ее в лепешку.

В центр лепешки кладу 1-2 кубика сыра. Сверху накрываю сыр еще одной порцией теста (примерно 1/2 столовой ложки). Аккуратно прижимаю края лопаткой и пальцами, чтобы «запечатать» начинку внутри, формируя толстоватую оладью.

Обжариваю на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Готовые оладьи выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки масла. Подаю сразу, горячими, со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

