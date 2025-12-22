Рецепт оливье от Любови Успенской: пикантная версия салата «по-успенски»

Певица Любовь Успенская несколько лет назад за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» раскрыла секрет своего фирменного салата оливье, который кардинально отличается от привычного.

В его составе вместо отварного картофеля используется свежий корень сельдерея, что делает блюдо легким и пикантным. Также в салат входят отварные яйца, свежий огурец (нарезанный кубиками), свежий зеленый горошек, зеленый лук и отварные креветки или раковые шейки. Все ингредиенты аккуратно нарезаются и смешиваются. Заправляется салат исключительно высококачественным майонезом, чтобы подчеркнуть вкус, а не перебить его.

Вкус получается удивительно свежим, изысканным и легким: хрустящий сельдерей и огурец, нежные яйца, сладость горошка и богатый вкус морепродуктов создают совершенно новое гастрономическое впечатление. Как признается певица, такую пикантную версию салата «по-успенски» она готовит не с целью поддержания фигуры, а ради насыщенного вкуса.

Ранее стало известно, как приготовить салат с хрустящим картофелем и сметанной заправкой.