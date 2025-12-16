Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:31

Не ждите Новый год, готовьте сейчас: салат с хрустящим картофелем и сметанной заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Не ждите Новый год, готовьте этот салат прямо сейчас! Это фантастическое сочетание нежных огурцов, пикантного лука и главной звезды — хрустящего картофеля с нежной серединой в сметанной заправке.

Рецепт: для начала замаринуйте лук — смешайте 1 красную луковицу (полукольца) с 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли и 3 ст. л. уксуса 9%, оставьте на 20 мин. Обжарьте 150 г бекона до хруста, обсушите и измельчите. В салатнице смешайте бекон, 1 соленый огурец (мелкими кубиками), 1 свежий огурец (кубиками) и маринованный лук (слить сок). Для картофельных чипсов: 3 средние картофелины сварите в мундире до готовности, охладите и очистите. Разрежьте каждую пополам, выложите на противень с пергаментом, разомните дном стакана в лепешки толщиной 1 см. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, паприкой и черным перцем. Запекайте при 200 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Остудите и поломайте на куски. Для заправки смешайте 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза и 1 ч. л. дижонской горчицы. Соедините все ингредиенты в салатнице, аккуратно полейте заправкой и перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год.

