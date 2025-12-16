Когда надоели борщи и рассольники, сделал этот кукурузный крем-суп — нежная текстура с хрустящим беконом покорит любого

Яркий, солнечный цвет и невероятно нежная, бархатистая текстура — вот что отличает этот крем-суп. Консервированная кукуруза придает ему природную сладость и насыщенный вкус, картофель и морковь делают его сытным, а сливки доводят консистенцию до совершенства. А хрустящие ломтики бекона сверху создают идеальный соленый контраст и превращают простой обед в маленький кулинарный праздник.

Картофель (3 шт.) и морковь (1 шт.) очищаю и нарезаю кубиками. Закладываю овощи в кастрюлю, заливаю водой так, чтобы она их едва покрывала, и варю до полной мягкости (около 15–20 минут).

В кастрюлю с готовыми овощами добавляю банку консервированной кукурузы (вместе с жидкостью). Погружным блендером тщательно измельчаю все содержимое до состояния абсолютно гладкого, однородного пюре, без кусочков и пленок от кукурузы.

Возвращаю кастрюлю на слабый огонь. Вливаю сливки (100 г, 25% жирности), перемешиваю и прогреваю, не доводя до кипения. Приправляю солью и перцем по вкусу. При необходимости можно добавить немного бульона или воды, чтобы отрегулировать густоту.

Бекон (3–4 ломтика) обжариваю на сухой сковороде до хрустящего состояния. Разливаю горячий суп по тарелкам и украшаю кусочками хрустящего бекона. По желанию можно добавить свежую зелень или сухарики.

