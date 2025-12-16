Горячее блюдо на Новый год: запеченные овощи для праздничного стола

Приготовьте сочное горячее блюдо на Новый год — запеченные овощи с грибами! Это яркий гарнир, который согреет душу и тело в праздничную ночь. Простой рецепт порадует каждого.

Для четырех порций возьмите: 3 моркови, 2 болгарских перца, 2 кабачка, 1 баклажан, 200 г шампиньонов, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, соль, перец, 1 ч. л. паприки, свежая зелень. Нарежьте овощи кубиками 2–3 см, шампиньоны — четвертинками. Смешайте с измельченным чесноком, маслом и специями в миске.

Выложите на противень, застеленный фольгой, в один слой. Запекайте в духовке при 200 градусах 30–35 минут, пока не появится золотистая корочка. Периодически помешивайте для равномерного пропекания.

Это горячее блюдо на Новый год подарит уют и витамины после зимних салатов. Украсьте зеленью и подавайте с пылу с жару — гости будут в восторге! Готовьте с любовью.

