16 декабря 2025 в 04:24

Паприка по-домашнему: мариную перец с зеленью — пикантная закуска из банки без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта маринованная паприка — не просто заготовка, а настоящий акцент для любого стола. Сладкие, сочные перцы, пропитанные ароматным маслом с чесноком, зеленью и легкой остротой, становятся невероятно вкусными. Они идеальны как самостоятельная закуска, яркое дополнение к мясу, сыру или просто как ингредиент, способный оживить даже самый простой бутерброд.

Болгарский перец (10–12 шт.) мою, удаляю плодоножки и семена. Нарезаю перец крупными полосками или дольками. Чеснок (5–6 зубчиков) нарезаю пластинами. Пучок свежей зелени (петрушка, укроп) и базилик мелко рублю. Острый перец (1 шт.) нарезаю тонкими колечками (семена можно удалить для меньшей остроты).

В стерилизованную банку плотно укладываю слоями: перец, чеснок, зелень и острый перец. Посыпаю сверху сахаром (1 ст. л.) и солью (1 ч. л.).

В сотейнике нагреваю растительное масло (200 мл) почти до кипения, но не даю задымиться. Снимаю с огня и сразу вливаю столовый уксус (1 ст. л.). Быстро перемешиваю.

Горячим масляно-уксусным маринадом заливаю перец в банке до самого верха, чтобы все кусочки были покрыты. Накрываю крышкой, даю полностью остыть при комнатной температуре и убираю в холодильник. Пробовать можно уже через несколько часов, но лучше дать настояться 1–2 дня.

