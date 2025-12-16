Раскрываем секрет нежных кальмаров: томат, тимьян и медленное томление

Кальмары на Новый год — протомите деликатес в томатном соусе с тимьяном

Кальмары на Новый год можно подать не как привычную закуску, но и как теплый деликатес, томленный в густом томатном соусе с тимьяном. Такое блюдо получается нежным, пряным и вполне тянет на ресторанный уровень, хотя готовится оно дома без сложных техник. Гости оценят и необычную подачу, и яркий аромат специй.

Возьмите 700 г очищенных кальмаров, 400 г протертых томатов, 1 крупную красную луковицу, 2 зубчика чеснока, 3-4 веточки свежего тимьяна, 1 небольшой стручок чили, 2 ст. л. томатной пасты, 5 ст. л. растительного масла, 1 лавровый лист, соль и молотый черный перец. Кальмары нарежьте широкими кольцами, лук — полукольцами, чеснок — пластинками, чили — тонкими кружочками. В сотейнике разогрейте масло, на слабом огне медленно пассеруйте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и чили, вмешайте томатную пасту и протертые томаты. Выложите кальмары, положите тимьян и лавровый лист, посолите и поперчите, убавьте нагрев до минимума и томите под крышкой около 20 минут, лишь изредка помешивая.

Такие кальмары на Новый год удобно подать в маленьких керамических кокотницах или просто в глубокой тарелке, посыпав свежей зеленью. Нежное мясо, насыщенный томат и легкая травяная нота тимьяна создают праздничное настроение уже с первого кусочка.

