02 декабря 2025 в 10:00

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда так хочется порадовать себя и близких свежей, теплой выпечкой, но тратить полдня на замес теста совершенно нет ни сил, ни желания. На этот случай у меня есть спасительный рецепт — невероятно вкусные слойки с творогом и сыром из готового слоеного теста. Это идеальный компромисс между домашним уютом и современным ритмом жизни. Хрустящее воздушное тесто, нежная, чуть солоноватая творожно-сырная начинка и ароматный кунжут сверху — такое сочетание покоряет сразу. Эти слойки хороши в любое время дня: на завтрак с кофе, в качестве перекуса или как дополнение к обеду. Они настолько просты в приготовлении, что с ними справятся даже те, кто впервые подошел к духовке.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 250 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. кунжута и щепотка соли. Творог разомните вилкой, сыр натрите на средней терке. Смешайте творог, сыр, сахар, соль и половину взбитого яйца (вторую половину оставьте для смазывания). Тесто разморозьте и раскатайте в пласт. Нарежьте его на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите столовую ложку начинки. Защипните края, формируя треугольники или конвертики, и слегка прижмите. Противень застелите пергаментом, выложите слойки. Смажьте их оставшимся яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяного золотистого цвета. Дайте слойкам немного остыть на решетке — так они останутся хрустящими. Подавайте теплыми или холодными. Они отлично хранятся пару дней, но вряд ли у вас получится их сохранить — слишком уж вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
творог
рецепты
кулинария
слойки
Мария Левицкая
М. Левицкая
