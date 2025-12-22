С ними любая шуба проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам

Забудьте о многочасовой сборке многослойных салатов. Эти тарталетки — ваш секрет оружия для эффектного и молниеносного праздничного стола. Они сочетают в себе всю полноту вкуса, элегантную подачу и невероятную простоту. Ваши гости оценят изысканность каждой мини-порции, а вы сэкономите время и силы, получив гарантированный восторг и пустые тарелки.

Для основы подготовьте 20–25 готовых песочных тарталеток.

«Царская»: смешайте 150 г творожного сыра с 1 ч. л. лимонного сока и зеленью. Наполните тарталетки, сверху украсьте по 1/2 ч. л. красной икры.

«Лесная»: 200 г шампиньонов и 1 луковицу мелко нарежьте, обжарьте до готовности, добавьте 2 ст. л. сметаны и тушите 5 минут. Остудите, заполните тарталетки, посыпьте тертым сыром.

«Южная»: 1 авокадо разомните вилкой с соком лайма, солью и перцем. Добавьте 100 г нарезанной кубиками слабосоленой семги. Аккуратно выложите начинку ложкой. Подавайте все варианты сразу после сборки.

