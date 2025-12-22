После них мимозу и не вспомнят: хрустящие мини-рулетики со шпротами и соленым огурчиком. Вкуснее любых салатов

Новый год-2026
Эти рулетики — гениальное переосмысление знакомого с детства бутерброда со шпротами. Они сочетают в себе насыщенный вкус копченой рыбы, пикантную кислинку соленого огурца и нежность сливочного сыра, завернутые в хрустящую золотистую оболочку. Это блюдо обладает мощным ностальгическим эффектом, но благодаря удобному формату и потрясающему вкусу становится настоящим хитом, способным затмить даже самые любимые праздничные салаты.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка шпрот в масле, 2 тонких лаваша, 200 г сливочного сыра, 2 соленых огурца, пучок свежего укропа, 1 зубчик чеснока. Шпроты разомните вилкой в паштет вместе с маслом. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сливочный сыр с укропом и чесноком. Соленые огурцы нарежьте длинной тонкой соломкой. Каждый лаваш равномерно смажьте чесночно-сырной массой, затем распределите паштет из шпрот. По краю лаваша выложите ряд соломки из огурцов. Плотно сверните лаваш в рулет, стараясь избежать пустот. Каждый рулет заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут для стабилизации. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные мини-рулетики толщиной 2-3 см. При желании можно слегка обжарить их на сухой сковороде до хруста с двух сторон. Подавайте сразу.

