Рулет из багета на Новый год: всего за 15 минут вы приготовите закуску для праздничного стола

Если нет времени или желания возиться с приготовлением сложных блюд, приготовьте на Новый год рулет из багета. Всего за 15 минут вы приготовите вкусную закуску для праздничного стола.

Вкус потрясающий: хрустящая корочка, нежная внутренняя смазка и насыщенная, пикантная и солоноватая начинка из ветчины и плавленого сыра. Это просто, сытно и очень вкусно!

Приготовьте невероятно сытный и аппетитный рулет из багета, который станет королем фуршета. Вам понадобится: 1 длинный багет, 200 г ветчины, 2 плавленых сырка, 1–2 ст. л. майонеза, 100 г мягкого сливочного сыра или майонеза с чесноком для смазки. Разрежьте багет вдоль на две длинные половинки. Аккуратно выньте из каждой половинки большую часть мягкого мякиша, оставив стенки толщиной около 1 см. Внутреннюю поверхность обеих половинок густо смажьте сливочным сыром или чесночным майонезом. В миске смешайте нарезанную ветчину, тертый плавленый сыр и 1–2 ст. л. майонеза до получения липкой однородной массы. Плотно набейте этой начинкой половинки багета. Соедините, чтобы получился целый багет, и крепко прижмите. Оберните готовый рулет в пищевую пленку или фольгу и оставьте, чтобы начинка схватилась. Или запеките 10 минут в духовке. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

