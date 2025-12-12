Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 05:46

Проще закуски на новогодний стол не придумаешь: рулет из пачки теста с сыром и ветчиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно простую, но эффектную закуску на Новый год — рулет из пачки теста с сыром и ветчиной. Проще закуски на новогодний стол не придумаешь! Готовится быстрее, чем вы успеете накрыть на стол.

Вам понадобится: 1 пласт готового слоеного теста, 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, 1 яйцо для смазки, кунжут или мак для посыпки. Тесто слегка раскатайте в прямоугольник. Ветчину и сыр натрите на средней терке и равномерно распределите по всей поверхности теста, оставив 1,5–2 см свободного края с одной из длинных сторон. Аккуратно, но плотно сверните тесто в рулет, начиная со стороны, противоположной свободному краю. Смажьте рулет взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 20–25 минут в разогретой до 200 °C духовке до золотистой корочки. Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5–2 см.

Вкус этого рулета — хрустящее, воздушное слоеное тесто с тягучей сырной начинкой и ароматной ветчиной. Сочетание простых ингредиентов дает потрясающий результат: сытно, вкусно и очень празднично.

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Елочки» из крабовых палочек: налепить проще простого из продуктов, что купите на Новый год.

Проверено редакцией
