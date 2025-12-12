Премьер исчез при загадочных обстоятельствах во время речи Зеленского Премьер Эстонии Михал пропал во время выступления Зеленского

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал исчез во время выступления украинского президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости. Инцидент произошел на онлайн-встрече так называемой коалиции желающих.

По данным агентства, в начале выступления президента премьер еще сидел в кресле рядом с другими лидерами. Через несколько минут Михаила уже не было в кадре, осталось лишь пустое кресло.

Ранее в МИД России заявили, что страны Европейского союза готовы пойти на «любое жульничество» в отношении Москвы. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, также речь идет и о попытках использовать активы России. Эти люди сеют новую бурю, объяснил министр.

До этого появилась информация, что президент Сербии Александар Вучич хотел рассказать главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен о некоем «послании из Москвы», но высокопоставленная чиновница резко прервала его. Это произошло перед их встречей в Брюсселе вечером 10 декабря. В частности, руководитель Еврокомиссии попросила сербского лидера пройти к назначенному месту и там продолжить рассказ.