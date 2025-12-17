Исследователь перевала Дятлова выдвинул гипотезу об исчезновении Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в Красноярском крае, могла отравиться продуктами питания, предположил исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что такой вариант трагической гибели имеет место.

Причина их пропажи могла быть совершенно неожиданной — какой-то такой форс-мажор, которого никто не предсказывал. Может, они взяли с собой продукты, которыми отравились. Такое возможно, хотя, конечно, маловероятно, — сказал он.

При этом реальная причина, по его словам, — семья замерзла или утонула в болоте. Эксперт считает, что Усольцевых уже не найти.

Если это произошло с Усольцевыми, то их больше не найти. Где-то провалились, и все. Например, кто-то стал тонуть, остальные бросились его спасать, и всех затянуло. Но для основательных версий нужны следы все-таки, — пояснил Буянов.

Ранее орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик рассказал, что спасатели, которые искали семью Усольцевых, могли бы обнаружить их следы, обратив внимание на поведение хищных птиц. При таянии снега хищные птицы обязательно обратят внимание на останки.