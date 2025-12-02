День матери
02 декабря 2025 в 03:46

Закуска «Елочки» из крабовых палочек: налепить проще простого из продуктов, что купите на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закуска «Елочки» из крабовых палочек идеально впишется в праздничный стол. А налепить проще простого даже из остатков продуктов, что вы купите на Новый год.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 2–3 ст. л. майонеза, пучок укропа или петрушки, упаковка круглых крекеров. Крабовые палочки и плавленые сырки натрите на мелкой терке. Смешайте их с майонезом до получения пластичной массы. Зелень мелко порубите — это будет «хвоя» для ваших елочек. Теперь из сырно-крабовой массы слепите небольшие конусы. Аккуратно обваляйте каждый конус в измельченной зелени, чтобы они полностью покрылись зеленым «инеем». Установите готовые елочки на крекеры — они послужат надежным основанием.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и пикантный: сладковатые нотки крабовых палочек гармонично сочетаются со сливочным вкусом плавленого сыра, а хрустящий крекер завершает эту вкусовую композицию, делая закуску не только красивой, но и сытной.

