Закуска для посиделок с подружками: сыр и слоеное тесто — идеальный дуэт под любые напитки

Сыр и слоеное тесто — идеальный дуэт под любые напитки. Приготовив эту эффектную закуску для посиделок с подружками или просмотра фильма, вы не прогадаете!

Для приготовления понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (бездрожжевого), 1 круглая головка сыра камамбер, 100-150 г мини-шариков моцареллы, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо для смазывания, специи.

Слоеное тесто разморозьте, нарежьте на квадратики со стороной 5-6 см. В центр каждого квадратика положите шарик моцареллы, соберите края теста к центру и плотно защипните, формируя мешочек. У камамбера снимите упаковку и бумажную обертку, положите его в центр противня. Сделайте в сыре сверху несколько надрезов, вставьте в них тонкие пластинки чеснока, посыпьте специями. Вокруг камамбера разложите слоеные шарики. Смажьте шарики взбитым яйцом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета теста. Подавайте закуску горячей.

