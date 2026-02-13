Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 20:32

Сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой: с этим рецептом легко влюбиться в готовку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С этим рецептом легко влюбиться в готовку — все элементарно! Печем сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой. При приготовлении лаваш становится хрустящим и золотистым, а внутри пропитывается соками начинки.

Вам понадобится: 2–3 кисло-сладких яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 300 г творога (5–9%), 1 яйцо, 2 ст. л. сахара для творога, ванилин, 2–3 тонких листа лаваша. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. На сковороде растопите немного сливочного масла, добавьте яблоки, сахар и корицу. Тушите на среднем огне 7–10 минут. Творог смешайте с яйцом, сахаром и ванилином до однородной кремообразной консистенции. Разогрейте духовку до 180 °C. На рабочий стол выложите лист лаваша. Равномерно распределите по всей поверхности творожную начинку. Сверху выложите остывшие яблоки. Плотно сверните лаваш в рулет. Переложите на противень, смажьте сверху растопленным маслом для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте на порции.

Ранее стало известно, как приготовить торт-мороженое из вафельных коржей, сливок и сгущенки.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот рулет из лаваша готовлю на все даты: и на День святого Валентина, и на 23 Февраля, и на 8 Марта
Общество
Этот рулет из лаваша готовлю на все даты: и на День святого Валентина, и на 23 Февраля, и на 8 Марта
Клубничный рулет со сливочным кремом «Валентинка»: элементарный рецепт, приготовит каждый
Общество
Клубничный рулет со сливочным кремом «Валентинка»: элементарный рецепт, приготовит каждый
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Кекс «День и ночь»: проще домашней выпечки не придумаешь — сделаете тесто за 8 минут
Общество
Кекс «День и ночь»: проще домашней выпечки не придумаешь — сделаете тесто за 8 минут
рулеты
рецепты
выпечка
лаваш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
«Хорошо ладим»: Трамп оценил ситуацию вокруг Гренландии
«Безумная затея»: посол России ответил на воинственные призывы Германии
«Каждый день»: Филиппо рассказал о «моде» на катастрофы в Лувре
Тела двух трехлетних сестер нашли в бассейне частного дома
«Мы в заднице»: командир НАТО жестко оценил учения в Эстонии
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности
Мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО: как ее накажут
«Должен двигаться»: Трамп обратился с призывом к Зеленскому
Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой
«Соперничество великих»: Мерц сделал серьезное предупреждение США
Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым
Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения
Синоптик рассказал о приближении аномального марта
Сменивший гражданство россиянин взял серебро Олимпиады
Лазерный труборез и роботы-сварщики: как технологии меняют металлообработку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.