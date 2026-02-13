Сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой: с этим рецептом легко влюбиться в готовку

С этим рецептом легко влюбиться в готовку — все элементарно! Печем сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой. При приготовлении лаваш становится хрустящим и золотистым, а внутри пропитывается соками начинки.

Вам понадобится: 2–3 кисло-сладких яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 300 г творога (5–9%), 1 яйцо, 2 ст. л. сахара для творога, ванилин, 2–3 тонких листа лаваша. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. На сковороде растопите немного сливочного масла, добавьте яблоки, сахар и корицу. Тушите на среднем огне 7–10 минут. Творог смешайте с яйцом, сахаром и ванилином до однородной кремообразной консистенции. Разогрейте духовку до 180 °C. На рабочий стол выложите лист лаваша. Равномерно распределите по всей поверхности творожную начинку. Сверху выложите остывшие яблоки. Плотно сверните лаваш в рулет. Переложите на противень, смажьте сверху растопленным маслом для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Дайте рулету немного остыть, затем нарежьте на порции.

