Торт-мороженное из вафельных коржей, сливок и сгущенки: элементарный рецепт

Благодаря этому элементарному рецепту вы легко приготовите торт-мороженое. Понадобятся лишь готовые вафельные коржи, сливки и сгущенка.

Готовый торт обладает нежной, тающей текстурой мороженого и хрустящими прослойками из вафельных коржей.

Вам понадобится: 4-6 готовых круглых вафельных коржей, 500 мл очень холодных жирных сливок (не менее 33%), 1 банка обычной сгущенки (380 г). В большую холодную миску вылейте сливки и начните взбивать миксером на средней скорости до мягких пиков. Затем, не останавливая миксер, тонкой струйкой влейте сгущенное молоко. Взбивайте еще 1-2 минуты до получения устойчивого, плотного крема. На сервировочное блюдо или в форму положите первый вафельный корж. Равномерно распределите на него часть крема, Накройте вторым коржом и повторите слои, завершив кремом. Накройте торт пленкой и уберите в морозильную камеру минимум на 6-8 часов. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре 5 минут для легкого размягчения, затем нарежьте.

