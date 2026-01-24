Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 06:46

Нежные печеные яблоки с вареньем: вкуснее, чем с творогом и медом

Фото: D-NEWS.ru
Печеные яблоки с вареньем — это блюдо поражает своей простотой и превосходит по вкусу классику с творогом и медом.

В процессе запекания яблоко становится невероятно мягким и нежным, почти тает во рту, а его натуральная сладость и легкая кислинка идеально гармонируют с густым ароматным вареньем, которое превращается в горячую фруктовую начинку.

Для приготовления понадобится: 4 крупных яблока с плотной кожурой, 4 ст. л. любого густого варенья (малиновое, абрикосовое, клубничное, смородиновое), 2 ст. л. измельченных грецких орехов или фундука. Разогрейте духовку до 180 градусов. Яблоки тщательно вымойте. Аккуратно вырежьте сердцевину с семенами, не прорезая яблоко насквозь, чтобы получился стаканчик. Поставьте яблоки в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Наполните каждое яблоко вареньем почти до краев. Сверху обильно посыпьте измельченными орехами. По желанию можно добавить щепотку корицы. Запекайте в духовке 20–25 минут до мягкости, но чтобы яблоки сохранили форму. Подавайте теплыми, можно с шариком ванильного мороженого.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи из творога и яблок.

