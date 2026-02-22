Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 05:56

Яблочные конвертики из лаваша: хрустящие, сочные, с корицей. Готовлю за 15 минут — идеальный сладкий завтрак или перекус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда в холодильнике нет творога для сырников, а на пироги нет времени, эта хрустяшка становится спасением. Для ее приготовления использую два самых доступных продукта — яблоки и лаваш, но результат выглядит и воспринимается как полноценный, продуманный десерт.

Для хрустяшек беру 3-4 средних яблока, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю 20 г сливочного масла, выкладываю яблоки, добавляю 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. молотой корицы. Тушу на среднем огне 5–7 минут, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а выделившийся сок не загустеет в сироп. Снимаю с огня и даю начинке полностью остыть. Два больших тонких армянских лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выкладываю 1,5–2 ст. л. остывшей яблочной начинки. Сворачиваю конвертик: сначала подгибаю два противоположных края к центру, затем заворачиваю лаваш плотным рулетом от себя. Край можно слегка смазать водой или взбитым яйцом, чтобы он не раскрылся. В чистой сковороде разогреваю смесь растительного масла и оставшегося сливочного (около 30 г). Выкладываю конвертики швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до ровного золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Выкладываю готовые хрустяшки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю теплыми, посыпав сверху сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Кручу эти рулетики на все праздники — разлетаются на ура: бюджетные и очень легкие в приготовлении
Общество
Кручу эти рулетики на все праздники — разлетаются на ура: бюджетные и очень легкие в приготовлении
Намажьте фарш на лаваш — и в духовку: через 20 минут вкуснейший рулет готов — легкий ужин без лишних калорий
Общество
Намажьте фарш на лаваш — и в духовку: через 20 минут вкуснейший рулет готов — легкий ужин без лишних калорий
Нежная яблочно-коричная начинка для блинов. Без грамма сахара, но очень сладкая! Спасение для ПП
Общество
Нежная яблочно-коричная начинка для блинов. Без грамма сахара, но очень сладкая! Спасение для ПП
Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками: теперь не могу остановиться готовить его
Общество
Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками: теперь не могу остановиться готовить его
еда
рецепты
лаваш
яблоки
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предсказали фатальные последствия потери Запорожья
Снова рекордные −35 или потеплеет? Погода в Москве и Питере на неделе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 февраля
«Никакой забугорщины»: боец ВС РФ раскрыл правду об способах связи на СВО
Стала известна судьба «Бурановских бабушек» после смерти ключевой артистки
«Ходят тут всякие»: в городе на Неве маньяк убил двух девочек и блокадницу
«Это теракт»: власти прокомментировали мощный взрыв во Львове
Россиянам напомнили о суровом наказании за несвоевременную замену паспорта
ВСУ не выдерживают натиска российской армии: успехи ВС РФ к утру 22 февраля
Названы условия для назначения страховой пенсии по старости
Европу предупредили о печальных последствиях вступления Украины в ЕС
«О них там никто не думает»: Трамп направит помощь жителям Гренландии
«Захват» поселка, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert
Новые правила рассадки в самолетах начнут действовать в России
«Вступили в столкновения»: в Иране начался новый виток протестов
Зеленского предупредили о последствиях выходки против Венгрии
Названа причина задержания и допроса принца Эндрю
«Путь самоликвидации»: Мирошник назвал последствия евромайдана на Украине
Критика в Сети, Аршавин, «отношения» с Гордоном: как живет Юлия Барановская
«Обязан защищать»: лидеры Польши и Венгрии разругались из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.