Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 06:46

Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками: теперь не могу остановиться готовить его

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками. Это блюдо занимает волшебную середину между воздушным суфле, шарлоткой и омлетом. Теперь не могу остановиться готовить и есть его!

Для приготовления понадобится: 3 крупных яблока, 4 яйца, 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. кукурузного крахмала, щепотка соли, сахарная пудра для подачи.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. Разделите яйца на белки и желтки в две разные миски. В миску с желтками добавьте сахар, соль и кукурузный крахмал, перемешайте. Добавьте к желтковой смеси нарезанные яблоки и хорошо перемешайте. Отдельно взбейте белки в крепкую, устойчивую пену. Вмешайте белки в яблочно-желтковую смесь движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите яблочную массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой верхушечки. Подавайте теплым, щедро посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить слойки из творога и слоеного теста на скорую руку.

Проверено редакцией
Читайте также
Муси-тамаго: секрет японцев для идеального завтрака. Омлет нежнее облачка, готовится на пару за 10 минут. Здорово, вкусно, необычно
Общество
Муси-тамаго: секрет японцев для идеального завтрака. Омлет нежнее облачка, готовится на пару за 10 минут. Здорово, вкусно, необычно
Об этом рецепте я только узнала. Омлет как масло в разрезе — нежный, пористый, тает во рту
Общество
Об этом рецепте я только узнала. Омлет как масло в разрезе — нежный, пористый, тает во рту
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Общество
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Пеку, пеку и не могу остановиться. Печенье «Лучики» на майонезе — нежное, воздушное, с легкой кислинкой
Общество
Пеку, пеку и не могу остановиться. Печенье «Лучики» на майонезе — нежное, воздушное, с легкой кислинкой
От обычных лепешек отказалась. Готовлю украинские веснянки с зеленым луком и яйцом — тесто на кефире, а вкус — отпад
Общество
От обычных лепешек отказалась. Готовлю украинские веснянки с зеленым луком и яйцом — тесто на кефире, а вкус — отпад
омлеты
рецепты
завтраки
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками: теперь не могу остановиться готовить его Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками. Это блюдо занимает волшебную середину между воздушным суфле, шарлоткой и омлетом. Теперь не могу остановиться готовить и есть его!
3 крупных яблока
4 яйца
3 ст. л. сахара
1,5 ст. л. кукурузного крахмала
щепотка соли
сахарная пудра для подачи
>
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками.
Разделите яйца на белки и желтки в две разные миски. В миску с желтками добавьте сахар, соль и кукурузный крахмал, перемешайте.
Добавьте к желтковой смеси нарезанные яблоки и хорошо перемешайте.
Отдельно взбейте белки в крепкую, устойчивую пену. Вмешайте белки в яблочно-желтковую смесь движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите яблочную массу, разровняйте.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой верхушечки. Подавайте теплым, щедро посыпав сахарной пудрой.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза окружения, ловушка для ВСУ: новости СВО к утру 21 февраля
Долги за «коммуналку» спишут быстро и онлайн: как это будет работать
Врач назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз
Аналитики заметили изменение пищевых привычек россиян
Американские хоккеисты сошлись на Олимпиаде со словаками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 февраля: инфографика
Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области
Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве
Букингемский дворец не будет мешать исключению брата короля из наследников
Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик
ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 БПЛА
Новые законы начнут действовать в России с 1 марта
Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus
«Мистика или логистика?»: экспертам из РФ мешали попасть на встречу в ООН
«Это полный крах, спасайтесь»: украинцев призвали бежать из страны
Экс-премьер Украины объяснил, с каким условием нужно продолжать переговоры
Сорвавшего гособоронзаказ российского бизнесмена заочно арестовали
Врач рассказала, как снизить влияние хронического стресса на организм
Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.