Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками: теперь не могу остановиться готовить его

Не любила омлеты, пока не попробовала сладкий с яблоками. Это блюдо занимает волшебную середину между воздушным суфле, шарлоткой и омлетом. Теперь не могу остановиться готовить и есть его!
Для приготовления понадобится: 3 крупных яблока, 4 яйца, 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. кукурузного крахмала, щепотка соли, сахарная пудра для подачи.
Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. Разделите яйца на белки и желтки в две разные миски. В миску с желтками добавьте сахар, соль и кукурузный крахмал, перемешайте. Добавьте к желтковой смеси нарезанные яблоки и хорошо перемешайте. Отдельно взбейте белки в крепкую, устойчивую пену. Вмешайте белки в яблочно-желтковую смесь движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите яблочную массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой верхушечки. Подавайте теплым, щедро посыпав сахарной пудрой.
