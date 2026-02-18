Муси-тамаго: секрет японцев для идеального завтрака. Омлет нежнее облачка, готовится на пару за 10 минут. Здорово, вкусно, необычно

Это не омлет в привычном понимании. Это яичное суфле, облако, которое тает на языке, не оставляя и намека на сухость или резиновость. Пар, нежный и влажный, обволакивает яичную массу со всех сторон, заставляя ее подняться и приготовиться равномерно, сохраняя внутри кремовую, почти жидковатую сердцевину. Это высшая форма приготовления яиц.

3 крупных яйца аккуратно взбиваю вилкой в глубокой миске, стараясь не насытить массу пузырьками. Добавляю 150 мл легкого куриного или даси бульона, 1/2 ч. л. соевого соуса, щепотку соли и сахара. Тщательно, но без фанатизма, перемешиваю. Процеживаю смесь через мелкое сито в жаропрочную миску или чашу для пароварки. Это гарантирует идеально гладкую текстуру. Накрываю миску фольгой или тарелкой, чтобы конденсат не попадал в омлет. Ставлю в пароварку над кипящей водой. Если пароварки нет, можно поставить миску в кастрюлю с водой, чтобы вода доходила до половины ее высоты. Готовлю на среднем огне под крышкой 10-12 минут, пока центр не станет едва покачиваться, но уже не будет жидким. Выключаю огонь и даю постоять еще 2-3 минуты. Аккуратно достаю, снимаю крышку. Подаю прямо в чаше, слегка полив соевым соусом и посыпав тонко нарезанным зеленым луком.

