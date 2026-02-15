Об этом рецепте я только узнала. Омлет как масло в разрезе — нежный, пористый, тает во рту

Этот омлет в духовке — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое доказывает: из обычных яиц и молока можно создать настоящее кулинарное чудо. Его необычность в том, что благодаря правильному соотношению ингредиентов и щадящему режиму выпекания омлет получается в разрезе как масло — нежный, пористый, с бархатистой текстурой, которая буквально тает во рту. Никакой «резиновости» и оседания, только идеальная пышность и сливочный вкус. Получается обалденная вкуснятина: высокий, воздушный омлет с аппетитной румяной корочкой сверху и нежнейшей, слегка влажной серединкой, которая просто скользит на языке. Простые ингредиенты творят настоящие чудеса, а завтрак превращается в маленький праздник.

Для приготовления вам понадобится: 5 крупных яиц, 200 мл молока (жирность 2,5–3,2%), ½ ч. ложки соли, щепотка белого перца и небольшой кусочек сливочного масла для смазывания формы. Яйца слегка взбейте венчиком с солью и перцем до однородности, не взбивайте в пену. Влейте молоко и аккуратно перемешайте до полного соединения. Форму для запекания (желательно прямоугольную или круглую диаметром 18–20 см) щедро смажьте сливочным маслом. Вылейте яичную смесь и отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 10–12 минут. Важно не открывать дверцу во время выпекания! Готовый омлет должен слегка «схватиться» и подрумяниться сверху. Подавайте немедленно, он особенно хорош с пылу с жару.

